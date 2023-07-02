عاطلان يعترفان بالاتجار في الأسلحة بالقاهرة.. ويكشفان المصدر

اعترف عاطلان تم القبض عليهما في القاهرة، وبحوزتهما 5 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات، بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، وذكرا أمام رجال المباحث أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات بين عملائهما، لتحقيق مكاسب طائلة.

أضاف المتهمان أنهما يستخدمان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، في نقل الأسلحة والذخيرة لعملائهما، عقب التواصل معهم هاتفيا، وكشف العاطلان عن مصدر حصولهما على الأسلحة والذخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.