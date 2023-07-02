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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 9 ملايين جنيه بحوزة متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

متهمين
متهمين

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته أكثر من 9 ملايين جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة، لإحدى الدول بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا، وآخرين مقيمين بإحدى الدول، وتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من العملات الأجنبية، وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمين الأول والثاني، وأنّ المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي وأنّه كان في سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته أحد الأشخاص، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي واعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في الاتجار بالنقد مع باقي المتهمين، وأنّ المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، واتخذت الإجراءات القانونية.

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