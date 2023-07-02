ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مزارع سقط عليه عرق خشب داخل حظيرة مواشى بالقناطر الخيرية

مواشى
مواشى

لقي شخص مصرعه، إثر إصابته بكسر بالفقرات القطنية، جراء سقوط عرق خشبي عليه أثناء تواجده داخل حظيرة المواشي خاصته بقرية قرنفيل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفي لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب بكسر بالفقرات القطنية، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "مختار ك م"، 52 سنة، مزارع، إثر إصابته بكسر بالفقرات القطنية، وذلك أثناء تواجده داخل حظيرة المواشي خاصته بقرية قرنفيل التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، جراء سقوط عرق خشبي داخل الحظيرة عليه، ما تسبب في حدوث إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

"والله ما كنت أقصد".. ماذا قال "جزار المونوريل" أمام النيابة؟

رابطة معلمى الفيزياء: الامتحان متوسط ويتضمن "تريكات" لتمييز المتفوقين

حكايتى مع 30 يونيو

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

دفعة أولى من سياح إيران.. رحلة جوية مباشرة بين القاهرة وطهران خلال 45 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود