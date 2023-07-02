مقتل نقاش فى مشاجرة بالشرقية

لفظ نقاش أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالجسد إثر اعتداء شقيقين عليه بسلاح أبيض سكين، بسبب خلافات بينهما بنطاق مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول "عمرو م م" 16 سنة نقاش مقيم كفر حافظ نطاق مركز شرطة أبوحماد، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء قيام المجنى عليه بمطالبة شقيقين بإعطائه باقى مستحقاته المالية من أعمال النقاشة لديهما حدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل النقاش بسلاح أبيض سكين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد من ضبط الشقيقين وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10286 إداري مركز أبو حماد لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.