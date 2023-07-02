إصابة عامل بشركة مياه وقهوجى بأعيرة نارية في الشرقية

أصيب عامل بشركة مياه وقهوجى بطلقات نارية بالظهر، إثر تعدى عامل عليهما لخلافات مالية بينهما بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى منيا القمح لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول، كل من "عبد الله ع س" 39 سنة عامل بمقهى، مصابا بطلق نارى بالظهر، و" هانى ف " 35 سنة عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مصابا بطلق نارى بالظهر، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات والفحص وسؤال المصابين اتهما "محمود م " 33 عامل ومقيم بندر منيا القمح، بالتعدى عليهما بسبب خلافات مالية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمنيا القمح، التى أمرت بالاستعلام عن التقارير الطبية للمجنى عليهما وحبس المتهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.