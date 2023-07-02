ضبط مالك ورشة بتهمة حيازة عملات أجنبية مزورة في التجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك ورشة لتصنيع الملابس، حال استقلاله سيارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير العملات النقدية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من "عامل بسوبر ماركت" بتضرره من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لحضوره للمحل عمله محاولاً شراء بعض المنتجات باستخدام عملات مُقلدة.

وبالانتقال، تم ضبط المذكور وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد (20) ورقة مالية فئة المائة جنيه "مُقلدين" وبمواجهته، اعترف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية، وأجنبية "مقلدة") وبمواجهته أقر بتحصله على العملات المقلدة المضبوطة من (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة) وباستهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته (كيسة كمبيوتر – 2 طباعة – 2 فلاشة).

وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير العملات النقدية بقصد ترويجها باستخدام الأدوات المضبوطة بمسكنه بالاشتراك مع (نجله، مقيم بمحافظة الغربية) تم ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.