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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يضبط متهما بالاتجار فى الألعاب النارية.. وآخر ينصب على المواطنين

متهم
متهم

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على (30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,5 مليون وخمسمائة ألف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأحجام)، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من مواطن بتعرضه لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص، قد تعرف عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حال قيام الأخير بعرض آلات موسيقية للبيع على الصفحة الخاصة به مقابل مبلغ مالى واتفق معه على التقابل بدائرة القسم ، وتحصل منه على مبلغ مالى كمقدم شراء الآلات إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق صفحة عبر موقع "فيس بوك" يزعم خلالها بعرض آلات موسيقية للبيع، وعلى إثر ذلك يقوم بالاتفاق مع المجنى عليهم على تحويل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات كمقدم شراء أو التقابل معهم بدائرة القسم، وأقر بارتكابه 10 وقائع نصب بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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