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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 6 قضايا بكوكتيل مخدرات فى دمياط

مخدرات
مخدرات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كفر سعد- الزرقا- كفرالبطيخ– فارسكور) وقسمى شرطة (أول وثان دمياط) أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات عبارة عن (12,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة لذات العيار)، بحوزة 7 متهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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