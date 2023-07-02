ضبط 6 قضايا بكوكتيل مخدرات فى دمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كفر سعد- الزرقا- كفرالبطيخ– فارسكور) وقسمى شرطة (أول وثان دمياط) أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات عبارة عن (12,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة لذات العيار)، بحوزة 7 متهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.