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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 716 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالقليوبية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنّت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات دون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 716 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 716 مخالفة مرورية، بينها 235 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و320 مخالفات متنوعة، وضبط 7 سائقين بدون رخصة قيادة، و3 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 4 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 4 دراجات غير مرخصة، وتحرير مخالفتين ملصقات، و41 تصالحا فوريا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4100 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 14 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 7 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 1800 جنيه مصالحات.

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