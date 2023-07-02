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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بشأن عدم انخفاض سعر الأرز بالأسواق

هشام حسين
هشام حسين

تقدم الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمحلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم انخفاض سعر الأرز بالأسواق رغم انخفاض سعر الطن بنحو ٤٠٠٠ جنيه.

وقال حسين في طلب الإحاطة: شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة، تراجعا كبيرا في أسعار الأرز الشعير بنحو ٤٠٠٠ آلاف جنيه في الطن الواحد، ورغم ذلك التراجع الكبير، إلا أن أسعار الأرز الأبيض في الأسواق سواء المعبأ أو السائب، مازالت مرتفعة وتصل إلى ٣٠ جنيها للكيلو.

وأضاف حسين: كان من المفترض حدوث تراجع في أسعار الأرز في ظل ذلك الانخفاض في أسعار الأرز الشعير بالإضافة إلى انخفاض حجم الاستهلاك من الأرز في ظل تغيير نمط استهلاك المواطنين للأرز بعد ارتفاع أسعاره الفترة الماضية، حيث خفض المواطنون استهلاكهم منه.

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: يأتى ذلك كله في ظل أن من الطبيعى ألا يكون لدينا أزمة في الأرز، نظرا لأن حجم الإنتاج من الأرز يغطى حجم الاستهلاك، ولكن ممارسات البعض تسببت في تلك الأزمة بعدما شهدت الأسواق نقصا في المعروض من الأرز أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار.

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