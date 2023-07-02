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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طالب غرقًا فى حمام سباحة مركز شباب بقليوب

غرق شاب
غرق شاب

لقي طالب بالصف الأول الإعدادي مصرعه، إثر تعرضه للغرق بحمام سباحة بمركز شباب منطي دائرة مركز شرطة قليوب، أثناء قيامه بالسباحة بالحمام، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محض بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء المسئول عن الحمام وأسرة الطالب لسؤالهم.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال جثة طالب إثر تعرضه للغرق بحمام سباحة بمركز شباب منطي دائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين غرق "حسن ع ر"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، بحمام سباحة داخل مركز شباب منطي دائرة المركز، أثناء قيامه بالاستحمام، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

جرى استدعاء مدير مركز الشباب، الذي أكد أن حمام السباحة مرخص، ومستأجر لـ"محمد ي ح"، 24 سنة، وأنه جرت محاولة إسعاف الطفل إلا أنه لم يجدي ذلك نفعا وتوفي أثناء ذلك، وبسؤال والد الطفل لم يتهم أحدا بوفاة نجله ولم يشتبه في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى.

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