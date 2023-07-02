خلافات عائلية بسبب الميراث.. كشف ملابسات تغيب سيدة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تغيب إحدى السيدات لخلافات مع أهليتها حول الميراث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين حضور المتغيبة من تلقاء نفسها للقسم وتبين أنها "مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول"، وقررت بوجود خلافات عائلية بينها وبين (شقيقتها) حول الميراث، قامت على أثرها الأخيرة باصطحابها إلى إحدى مصحات العلاج النفسي لمرورها بضائقة نفسية عقب وفاة والدتهما، وتبين سابقة تعرضها لضائقة نفسية وترددها على أحد مستشفيات العلاج النفسي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.