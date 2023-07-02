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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استدعاء الشهود فى العثور على جثة شاب مقتولًا بالزاوية الحمراء

جثة
جثة

أمرت نيابة الزاوية الحمراء باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، حول العثور على جثة شاب لقي مصرعه طعنًا بالسكين في منطقة الزاوية الحمراء. 

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء، قد تلقى إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "محسن.ط"، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، فيما قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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