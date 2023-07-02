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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

متهمان بقتل سائق فى السلام يمثلان الجريمة

قتل
قتل

اصطحب فريق من نيابة السلام عاطلين بتهمة قتل سائق، بسبب خلافات مالية بينهم، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية. 

كان قسم شرطة السلام ثان قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، مصابا برش خرطوش إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم. 

بالانتقال وسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، بسبب وجود خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى عليه وآخرون باستخدام فرد خرطوش ونتج عن ذلك إصابته.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وآخر اشترك معه في ارتكاب الواقعة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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