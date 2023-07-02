تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيوتشر فى الدورى المصرى

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره فيوتشر، على استاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري الممتاز، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط وسط الملعب: مروان عطية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حسين الشحات - بيرسي تاو.

وفي خط الهجوم: محمود كهربا.

معلق مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري

سيتولى المعلق الرياضي "محمد الكواليني" مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري الممتاز، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ترتيب الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري

- يتصدر فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

- بينما يتواجد فريق فيوتشر، تحت قيادة المدرب علي ماهر، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، متفوقًا على الزمالك صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أيضًا.