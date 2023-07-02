ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيوتشر فى الدورى المصرى

تشكيل الأهلى المتوقع
تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة فيوتشر فى الدورى المصرى

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره فيوتشر، على استاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري الممتاز، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط وسط الملعب: مروان عطية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حسين الشحات - بيرسي تاو.

وفي خط الهجوم: محمود كهربا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-7-2023 والقنوات الناقلة

معلق مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري 

سيتولى المعلق الرياضي "محمد الكواليني" مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري الممتاز، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ترتيب الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري

- يتصدر فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

- بينما يتواجد فريق فيوتشر، تحت قيادة المدرب علي ماهر، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، متفوقًا على الزمالك صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أيضًا.

أقرأ أيضًا

الأهلى يتحدى فيوتشر فى الدورى للاقتراب من استعادة الدرع

الاهلى فيوتشر الدورى المصرى تشكيل الأهلى تشكيل الأهلي المتوقع مارسيل كولر

الأكثر قراءة

حكايتى مع 30 يونيو

وزير التعليم ومحافظ مطروح يتابعان سير امتحانات الثانوية بلجنة مدرسة محمد نجا

موعد تقديم الثانوية العامة 2023-2024 .. ورابط التقديم

"والله ما كنت أقصد".. ماذا قال "جزار المونوريل" أمام النيابة؟

حقيقة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة الأسبوع المقبل

«مستر إكس» لأحمد فهمى فى المركز الأخير بموسم أفلام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود