بمناسبة العيد وذكرى 30 يونيو.. أمانات "حماة وطن" تكثف فعالياتها في المحافظات

كثفت أمانات حزب حماة الوطن بمحافظات مصر المختلفة من فعالياتها المختلفة داخل المحافظات، ففي محافظة الغربية قامت الأمانة العامة لحزب حماة وطن برئاسة النائب أحمد يحيى الجحش وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بتوزيع اللحوم علي الأسر الأشد احتياجًا بالمحافظة، ويأتي ذلك استكمالًا لمشاركة حزب حماة الوطن المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.

كما قامت أمانة محافظة الإسماعيلية، بتوزيع اللحوم علي الأسر الأشد احتياجًا بقرية الحجاز، ويأتي ذلك استكمالًا لمشاركة حزب حماة الوطن المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، احتفلت كل من أمانة محافظة المنيا مع المواطنين بعيد الأضحى المبارك وبذكري ثورة ٣٠ يونيو، وقامت بتدشين شاشات عرض عملاقة بشوارع المحافظة لعرض فيلم تسجيلي عن حزب حماة الوطن، كما احتفلت امانة محافظة المنوفية مع جماهير وشعب المنوفية بذكري ثورة 30 يونيو، وشارك النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ جماهير المحافظة في احتفالاتهم القومية بتلك الذكرى الغالية .