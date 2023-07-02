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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود

طيران جيش الاحتلال
طيران جيش الاحتلال

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربتين جويتين في سوريا، إحداهما في محيط منطقة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي والثانية جنوب مدينة حمص.

 

وأشارت مصادر إلى مشاهدة تصاعد لدخان أسود من المكان المستهدف.

 

وقبل قليل، ذكر مراسل "الإخبارية السورية" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الوسطى وتسقط معظم صواريخه، في حين أكد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف حمص وسط البلاد.

 

بدورها، ذكرت "سانا" أن الأصوات التي تسمع في أجواء ريف محافظة طرطوس ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي في حمص.

 

ويذكر أن هذا الهجوم الإسرائيلي على سوريا يعتبر الخامس عشر خلال العام 2023، وقد سبقه قصف على ريف دمشق الجنوبي الغربي قبل نحو أسبوعين

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