أوشن جيت الأمريكية تواصل بيع تذاكر رحلاتها إلى حطام تيتانيك رغم المأساة الأخيرة

تواصل الشركة الأمريكية الخاصة أوشن جيت بيع تذاكر لرحلاتها إلى موقع غرق سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي، رغم حادث غرق غواصة تيتان المأساوي الذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية أن الشركة تواصل نشر مواعيد رحلاتها، وبيع تذاكر لجولاتها للعام 2024 عبر موقعها الرسمي، رغم الحادث الأخير، حيث تتوفر رحلتان استكشافيتان من 12 إلى 20 يونيو ومن 21 إلى 29 يونيو 2024.

وتصل تكلفة التذكرة الواحدة للرحلة الاستكشافية إلى 250 ألف دولار (195 ألف جنيه إسترليني) للشخص الواحد.

واختفى طاقم الغواصة السياحية "تيتان" في 18 يونيو أثناء نزولها إلى حطام السفينة "تيتانيك"، حيث تناقلت وسائل الإعلام ما ذكرته شركة "أوشن جيت" المشغلة للغواصة في بيانها باعتقادها أن الركاب الموجودين فيها قد لقوا حتفهم في الحادثة، حيث كانت تحمل رئيس الشركة المنظمة للرحلة، ستوكتون راش، والمليونير شاهزادا داود، 48 عاما، من أصل باكستاني وابنه سليمان داوود، 19 عاما، فضلا عن الملياردير البريطاني، هاميش هاردينغ، 58 عاما المقيم في دبي والمستكشف الفرنسي، بول هنري نارجوليه، 77 عاما.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي في بيان، يوم الأربعاء 28 من يونيو، العثور على الجثث المحتملة لضحايا غواصة "تيتان" التي غرقت في المحيط الأطلسي خلال الرحلة السياحة إلى حطام سفينة "تيتانيك"