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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

7 مستندات مطلوبة لترخيص وحدة طعام متنقلة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن يوم الإثنين الموافق 10 يوليو، هو آخر موعد لتقديم طلب الحصول على ترخيص عربات الطعام المتنقلة في منطقة «ربوة» الكائنة بأكتوبر.

وأوضح جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنّ طلبات الحصول على ترخيص عربات ووحدات الطعام المتنقلة، تُقدم في المركز التكنولوجي بالجهاز في عمارات المستقبل بالحي السادس.

وأضاف أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل لجنة لاختيار وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين بعد المدة المعلنة للتقديم طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

وأكد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جرى اختيار أحد الأماكن بمنطقة ربوة أكتوبر، لتكون مقرًا لعدد من وحدات المشروبات والطعام، كما جرى التخطيط لتصبح منطقة ذات مظهر حضاري وخدمي وترفيهي، وإذا زاد الطلب سيجري انتقاء مواقع أخرى.

المستندات المطلوبة للترخيص وحدة طعام متنقلة

وحدد جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، المستندات المطلوبة لترخيص وحدة طعام ومشروبات متنقلة، وهي على النحو الآتي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقمًا بشرط أن تكون سارية.

2- لابد أن يكون المتقدم من سكان أكتوبر.

3- أنّ يكون المتقدم مصري الجنسية.

4- ألا يقل عمر المواطن المتقدم لترخيص عربة طعام متنقلة عن 18 سنة.

5- تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة، لا يمر على استخراجها 3 أشهر.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء بالنسبة للذكور.

7- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة واستيفاؤها للاشتراطات المواصفات الفنية. 

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