ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأقمار الاصطناعية ترصد موقع اختباء "فاجنر" خارج روسيا

فاجنر
فاجنر

أظهرت صور أقمار اصطناعية حللتها "الأسوشيتد برس" يوم السبت ما يبدو أنه مخيم جديد على الطراز العسكري في بيلاروسيا، وسط تقارير حول إمكانية استخدامه لإيواء مقاتلين من مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة.

وتشير الصور التي قدمتها شركة "بلانيت لابس بي إل سي" إلى أنه تم نصب العشرات من الخيام خلال الأسبوعين الماضيين في قاعدة عسكرية سابقة خارج مدينة أوسيبوفيتشي، على بعد 230 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية.

وفرّ رئيس "فاجنر" يفجيني بريجوجين ومقاتلوه من الملاحقة القضائية وعرض عليهم اللجوء في بيلاروسيا الأسبوع الماضي بعد أن ساعدت مينسك في التوسط في صفقة لإنهاء ما بدا أنه تمرد مسلح من قبل جماعة المرتزقة.

وشهد التمرد الفاشل استيلاء قوات "فاجنر" على مقر عسكري جنوبي روسيا وسير مئات الكيلومترات باتجاه موسكو، دون عوائق على ما يبدو.

وقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده، الحليف الوثيق لموسكو، يمكنها الاستفادة من خبرة "فاجنر"، وأعلن أنه عرض على المقاتلين "وحدة عسكرية مهجورة" لإقامة معسكر.

من جانبه، قال أليكساندر أزاراو، زعيم جماعة حرب العصابات المناهضة للوكاشينكو المكونة من أفراد عسكريين سابقين، للأسوشيتد برس عبر الهاتف يوم الخميس، إن بناء موقع لمرتزقة "فاجنر" جار بالقرب من أوسيبوفيتشي.

وأفاد متحدث باسم قوة الحدود الأوكرانية لوسائل إعلام أوكرانية يوم السبت بأن ما يصل إلى ثمانية آلاف مقاتل من قوة "فاغنر" العسكرية الخاصة قد يتم نشرهم في بيلاروسيا.

وفي حديثه إلى صحيفة "أوكرانسكا برافدا"، قال أندريه ديمشينكو إن أوكرانيا ستعزز حدودها البالغ طولها 1084 كيلومترا مع بيلاروسيا كرد فعل.

الأكثر قراءة

مالى تعبر إلى نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بالفوز على النيجر بثنائية

"تويتر" تحد عدد التغريدات المعروضة للمستخدمين.. وماسك يوضح

وزير العدل الفرنسى يهدد بمعاقبة والدى الأطفال المحتجين

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى محافظات مصر

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023

خالد محجوب: مواطنوا الإسماعيلية كانوا الدرع الحامى لى فى قضية "وادى النطرون" بعد الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب