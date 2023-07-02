سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، إن الجيش السوري تصدى لضربة صاروخية إسرائيلية في المناطق الوسطى من البلاد.

وأوضحت "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في أجواء ريف حمص.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي الجيش السوري للهجمة الصاروخية الإسرائيلية.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم "إطلاق صاروخ مضاد للطيران من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل، وانفجر في الجو على ما يبدو".

وأضاف المتحدث: "لم يتم إصدار أي تعليمات خاصة للمدنيين بعد الحادث".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية سورية، فيديو قالوا إنه للصاروخ السوري الذي سقط في منطقة شمال النقب.