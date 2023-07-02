6 طرق لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يوليو 2023

يحرص الكثيرون على تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023 في موعدها المحدد، والذي يستمر حتى 20 من كل شهر.

ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023 إلكترونيًا من خلال عدة طرق، كما يلي.

1- تتم خطوة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد بالضغط على خانة خدمات الشركة، ومن القائمة اضغط على إدخال قراءة الغاز، ثم اضغط على خانة تسجيل قراءة العداد.

بعدها حدد المنطقة التابع لها، ثم أدخل رقم المشترك، الذي يكون على فاتورة الغاز من خلال تحديد الشقة والعمارة والبلوك والقطاع واليومية.

وأخيرًا يتم الضغط على "اعرض"، لتظهر أمامك البيانات باسم صاحب العداد والقراءة السابقة والحالية، بعد التسجيل.

2- كما يمكن تسجيل القراءة عن طريق تطبيق محفظة فون كاش.

3- وكذلك يمكن تسجيل القراءة من خلال مكاتب البريد المصري.

4- تسجيل القراءة من خلال تطبيق الموبايل (الأندرويد فقط).

5- ومن الممكن تسجيل القراءة من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.

6- كما يمكن تسجيل القراءة من خلال إبلاغ محصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـPOS في أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق "القاهرة الجديدة، مدينتي، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر".