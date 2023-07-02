العبور إلى باريس.. موعد مباراة المنتخب الأولمبى فى نصف نهائى أفريقيا 2023

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا صعبًا على نظيره الجابوني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد (ابن بطوطة) بمدينة طنجة، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 23 عامًا حاليًا في المغرب.

وضمن منتخب مصر بها الفوز بطاقة التأهل لدور نصف النهائي ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا، وهيّ النسخة المؤهلة لأولمبياد (باريس 2024).

وأصبح ترتيب المجموعة الثانية، كالتالي:

1- مصر (7 نقاط)

2- مالي (6 نقاط)

3- النيجر (4 نقاط)

4- الجابون (دون نقاط)

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري في دور نصف النهائي ضد منافسه منتخب غينيا مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "ابن بطوطة" في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة.

وفي حال الفوز على غينيا، سيحصد منتخب مصر، بطاقة العبور إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.