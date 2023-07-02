مفاهيم التاريخ 2023 للصف الثالث الثانوى

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الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بالأمر.

مفاهيم التاريخ للصف الثالث الثانوى ٢٠٢٣

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتاب مفاهيم التاريخ 2023، بغرض معاونة تلاميذ الثانوية العامة الشعبة الأدبية ،في استخراج ا تمكنوا من فهمه من دروس المنهج، وذلك تماشيا مع تطوير العملية التعليمية.

كتاب مفاهيم التاريخ 2023 للشعبة الأدبية

هذا الكتاب قامت بوضعه لجنة متخصصة من وزارة التربية والتعليم، وتسلمه للطالب في اللجنة الامتحانية للاستعانة به في الاجابات.

كتاب مفاهيم التاريخ 2023

يتضمن كتاب مفاهيم التاريخ 2023، ما يلى :

- أفكار رئيسة لدروس المنهج التي يجب قراءتها جيدًا.

- وجود خرائط للمساعدة في استيعاب الأفكار.

- تعريف القرن من الزمن.

- تعريف العقد الزمني.

- تعريف العقد الأول أي أنه يبدأ من العام 1 حتى العام 9.

- تعريف العقد الثاني أي أنه يبدأ من العام 10 حتى العام 19.

- تعريف الفرمانات.

- تعريف المعاهدات.

- تعريف حق الانتفاع.

- وجود تواريخ جميع الفرمانات العثمانية ونصها بالكامل.

- تواريخ عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة.

- تعريف الحوادث المهمة مثل حادثة فشودة ودنشواي.

كتاب مفاهيم التاريخ 2023

ويعتبر كتاب مفاهيم التاريخ ٢٠٢٣ مراجعة لأهم ما جاء بمنهج التاريخ وقام بوضعه الصفوة من معلمى التاريخ من خلال لجنة متخصصة أعدتها وزارة التربية والتعليم .

ويحتوى كتاب مفاهيم التاريخ على ٣٠ صفحة عبارة عن تواريخ وأفكار للمنهج المقرر على الصف الثالث الثانوى الشعبة الأدبية.

وهناك تعليمات وإرشادات هامة وضعتها الوزارة للتعامل مع هذا الكتاب وهي :

ضرورة الاطلاع على المفاهيم والاستفادة منها.

توجد أفكار رئيسية لدروس المنهج يجب أن تقرأها جيدا.

توجد خرائط للمساعدة في استيعاب الأفكار.

القرن عبارة عن مائة عام.

القرن السادس عشر يبدأ من 1500 م حتى عام 1599 م.

القرن السابع عشر يبدأ من عام 1600 م حتى عام 1699 م وهكذا باقي القرون.

العقد عشر سنوات.

العقد الأول يبدأ من العام 1 حتى العام 9.

العقد الثاني يبدأ من العام 10 حتى العام 19.