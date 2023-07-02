زيلينسكى يتهم "شركاء غربيين" بالمماطلة فى تدريب طيارين أوكرانيين

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بعض الشركاء الغربيين بالمماطلة في ما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات حربية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف، "هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على (مقاتلات) إف-16؟"، في إشارة إلى الدول الغربية.

وأضاف: "ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم"، دون تسمية جهة بعينها.

وفي وقت سابق السبت، أكد إعلان مشترك صدر إثر لقاء بين زيلينسكي وسانشيز، أن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون ضمن أولويات الرئاسة الإسبانية الدورية للتكتل.

وأعلن سانشيز أنه وصل إلى كييف في ساعة مبكرة السبت، لإجراء محادثات مع زيلينسكي في وقت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكان سانشيز قد أعلن هذه الزيارة خلال قمة للاتحاد الأوروبي الخميس، قائلا إن الهدف هو إظهار "الدعم الثابت" للاتحاد الأوروبي لكييف التي تتصدى للحرب الروسية.

ونالت أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قبل عام، وتأمل بدء مفاوضات رسمية هذا العام بشأن ما يتعين عليها القيام به لتعزيز طلب ترشيحها، بحسب شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم تزويد أوكرانيا بمقاتلات متطورة بما في ذلك طائرات إف-16 أمريكية الصنع، وستدعم أيضا تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.