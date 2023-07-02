ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يتهم "شركاء غربيين" بالمماطلة فى تدريب طيارين أوكرانيين

زيلينسكى
زيلينسكى

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بعض الشركاء الغربيين بالمماطلة في ما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات حربية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف، "هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على (مقاتلات) إف-16؟"، في إشارة إلى الدول الغربية.

وأضاف: "ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم"، دون تسمية جهة بعينها.

وفي وقت سابق السبت، أكد إعلان مشترك صدر إثر لقاء بين زيلينسكي وسانشيز، أن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون ضمن أولويات الرئاسة الإسبانية الدورية للتكتل.

وأعلن سانشيز أنه وصل إلى كييف في ساعة مبكرة السبت، لإجراء محادثات مع زيلينسكي في وقت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكان سانشيز قد أعلن هذه الزيارة خلال قمة للاتحاد الأوروبي الخميس، قائلا إن الهدف هو إظهار "الدعم الثابت" للاتحاد الأوروبي لكييف التي تتصدى للحرب الروسية.

ونالت أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قبل عام، وتأمل بدء مفاوضات رسمية هذا العام بشأن ما يتعين عليها القيام به لتعزيز طلب ترشيحها، بحسب شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم تزويد أوكرانيا بمقاتلات متطورة بما في ذلك طائرات إف-16 أمريكية الصنع، وستدعم أيضا تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها. 

الأكثر قراءة

الانضباط تستقر على إيقاف نجم الزمالك بسبب واقعته مع زيزو (خاص)

كى جى وان.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبى بالرقم القومى 2024

مصر تبلغ نصف نهائى أمم إفريقيا تحت 23 عاما بفوز ثمين على الجابون

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": "عكاشة" شهد على من دخلوا سيناء واقتحموا السجون

خالد محجوب: الشهيد هشام بركات كان له دور كبير فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب