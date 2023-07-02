الشوط الأول.. تعادل سلبى بين مصر والجابون فى كأس أمم إفريقيا

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأوليمبي ونظيره الجابوني، والتي تجمعهما على ستاد (ابن بطوطة) بمدينة طنجة، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا بالمغرب.

وقدم منتخب "الفراعنة" أداءً متوسط المستوى، وهدد مرمى المنافس في بعض المناسبات.

الدقيقة الرابعة.. إبراهيم عادل يتلقي كرة طولية ليصبح وجهًا لوجه أمام مرمى الجابون، قبل أن يتدخل الحارس الجابوني لإبعاد الكرة.

الدقيقة السابعة.. أسامة فيصل يتلقي كرة طولية ليصبح في وضعية انفراد أمام المرمى الجابوني لكنه يسدد الكرة أعلي العارضة، قبل أن يتم احتساب تسلل على المهاجم المصري.

الدقيقة التاسعة.. نفذت الركلة الركنية بعرضية من إبراهيم عادل إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد مغربي برأسية ضعيفة وصلت سهلة لحارس الجابون.

الدقيقة الثانية عشرة.. بطاقة صفراء من نصيب روي مبونجي لاعب منتخب الجابون بعد تدخل قوي على أسامة فيصل في منتصف الملعب.

الدقيقة السادسة عشرة.. بطاقة صفراء من نصيب أدلين إيسانج ماتوتي لاعب الجابون بعد تدخل قوي على حاتم سكر في منتصف الملعب.

الدقيقة السابعة عشرة.. تسديدة من محمود صابر من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار أمسك بها الحارس فرانكويس بيكالي من يمين مرماه.

وواجه لاعبو منتخب مصر صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات الجابون المتمركزة بشكل جيد للغاية.

الدقيقة الرابعة والعشرين.. ركلة ركنية للجابون من جهة اليمين نفذها أدلين إيسانج ماتوتي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بسلام على دفاعات منتخب مصر.

الدقيقة التاسعة والعشرين.. أسامة فيصل ضغط بشكل رائع على حارس الجابون فرانكويس بيكالي فارتطمت به الكرة ولكن عاد الحارس وصحح خطأه وأمسك بالكرة مرة أخرى.

الدقيقة الثالثة والثلاثين.. تسديدة قوية من أدلين إيسانج ماتوتي من يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس حمزة علاء بشكل رائع من يسار مرماه.

الدقيقة السابعة والثلاثين.. ساماكي نزي بانجاما لاعب الجابون انطلق في اتجاه منطقة جزاء منتخب مصر ثم سدد كرة قوية أبعدها محمد مغربي بشكل رائع من أمامه.

الدقيقة الثانية والأربعين.. أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء لروي مبونجي لاعب الجابون بعد تدخله بشكل قوي على أحمد عاطف "قطة" لاعب منتخب مصر.

الدقيقة الخامسة والأربعين.. تسديدة من حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.. كرة عرضية من محمد طارق من جهة اليمين حاول إبراهيم عادل مقابلتها بخلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت منه الكرة.

الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.. بطاقة صفراء من نصيب محمد مغربي لاعب منتخب مصر بعد تدخل قوي في منتصف الملعب.