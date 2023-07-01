نقاد وإعلاميون: "المتحدة" كسرت الجمود الفكرى وقدمت أعمالًا متميزة وأحيت الفنون

قبل سنوات، عانت الدراما والسينما المصرية من حالة جمود فكرى أدى إلى استنساخ الأعمال وتكرارها بشكل مبالغ فيه؛ حتى استسهل الصناع فى وضع الأفكار وبدأوا فى تنفيذ أعمال «لم تأت بجديد»، غير أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جاءت لتغير كل ذلك عبر خطط واضحة وأفكار جديدة من عقول شابة ومبدعة.

نوّعت الشركة فى أعمالها الفنية، مستهدفة فترات مهمة فى تاريخ مصر الحديث، وألقت الضوء عليها لتصبح تلك الأعمال مرجعية للأجيال المقبلة التى ترغب فى التعرف على ما حدث خلال سنوات عصيبة عاشتها مصر منذ تولى الإخوان حكم مصر حتى سقوطهم.

كما أعادت «المتحدة» إحياء الفن المصرى الأصيل، واستحوذت على اهتمام وتفضيل المشاهد بفضل أعمال درامية هادفة تناولت المشكلات التى تحدث داخل الأسر وكيفية التغلب عليها، فى ظل وقت تحظى فيه وسائل التواصل الاجتماعى بأنواعها على أفضلية مطلقة.

فى هذا السياق، كشف عدد من الخبراء والنقاد عن دور الشركة المتحدة فى خلق دراما متوازنة استطاعت إثبات نفسها فى وقت قصير وتوصيل رسائلها للجمهور المستهدف بأبسط الطرق، ومنافسة شركات إنتاج عالمية والتغلب عليها فى صنع مضمون إعلامى متميز وقوى.

هويدا مصطفى: تطور كبير فى الإنتاج الدرامى بعد دخول «المتحدة» المجال

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، إن هناك تطورًا كبيرًا وملموسًا فى الإنتاج الدرامى منذ دخول الشركة المتحدة المجال قبل عدة سنوات، لافتة إلى أن هذا التطور «إيجابى» وأسهم فى خلق دراما هادفة.

وأوضحت «مصطفى» أن النتائج جيدة، خاصة على مستوى الصناعة والتقنيات الحديثة فى العناصر الفنية، مثل التصوير والمونتاج وتقنيات الإخراج، وأيضًا فيما يتعلق بالمحتوى الدرامى نفسه الذى ابتعد عن الأنماط السلبية التى كانت تعانى منها الدراما المصرية، مضيفة: «من الظواهر الإيجابية أيضًا توسع الأعمال المتميزة على مدار العام وليس فقط فى شهر رمضان».

وأضافت: «أصبح الاهتمام بالأعمال الهادفة واضحًا، خاصة تلك التى تناقش القضايا الاجتماعية من خلال البطولات الجماعية.

محمد شوقى: جسدت الواقع فى رسائل درامية تستهدف الأجيال الجديدة

قال الناقد والمؤرخ الفنى محمد شوقى، إن دراما «المتحدة» قدمت الكثير من الأعمال الإيجابية بعد ثورة ٣٠ يونيو، على رأسها مسلسل الاختيار، وهو توثيق لكل الأحداث التى مرت بها مصر حديثًا.

وأضاف: «ما رأيناه فى مسلسل الاختيار هو تجسيد للواقع الذى عشناه خلال فترة حكم الإخوان، وكان الجميع وقتها يتمنى أن يأتى اليوم الذى تتخلص فيه مصر من حكم هذه الجماعة، ولم يكن أحد يتمنى وجودها من الأساس». وأشار إلى أن العمل رصد تفاصيل مهمة فى تاريخ مصر وألقى الضوء على يوم ٣٠ يونيو، حيث نزل المصريون بكل أطيافهم من أطفال وشيوخ ونساء وشباب، متابعًا: «مسلسل الاختيار تناول كل ذلك بالتفصيل ووثقه للأجيال المقبلة».

ناهد صلاح: خلقت أجواءً عائلية واهتمت بالقيم المجتمعية

قالت الناقدة ناهد صلاح، إن هناك تغييرًا كبيرًا فى الدراما المصرية خلال السنوات الماضية بفضل الخطط التى وضعتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفًا: «أصبحت الأمور أكثر تنظيمًا، حيث يتم وضع خطط واختيار مواضيع مميزة وأصبح هناك اهتمام كبير بالأسرة والعائلة وهذه المواضيع افتقدناها سنوات».

وأشارت إلى أن الدراما لم تكن تهتم بالعائلة والنواحى الإنسانية المختلفة بشكل كاف ولم تلق عليها الضوء بالقدر الكافى، وقد يرجع ذلك لعدة أسباب من بينها التغيرات العالمية والتقدم التكنولوجى ووجود «السوشيال ميديا» التى جعلت العالم أشبه بالقرية الصغيرة، وفى الوقت نفسه تسببت فى غياب قيم مجتمعية مهمة منها التواصل والزيارات. وأضافت: «المتحدة استطاعت أن تخلق أجواء عائلية وأبرزت المشاكل الخاصة بالسوشيال ميديا عبر أفلام ومنها فيلم «عائلة الروبى».