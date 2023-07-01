"ديلي ميرور": حارسا أينتراخت وفينورد ضمن خيارات يونايتد بدلًا من أونانا

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق خلال الموسم المقبل.

وأثار مستوى ديفيد دي خيا، حارس مرمى يونايتد الأول القلق في ظل حالة التذبذب التي عاشها خلال الموسم الماضي، وهو ما دفع إدارة النادي للبحث عن حارس بديل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تستعد للتحرك لضم جاستين بيجلو، حارس مرمى فريق فينورد الهولندي، وكيفن تراب، حارس أينتراخت فرانكفورت لتدعيم حراسة مرمى الفريق خلال الموسم المقبل.

وتعمل إدارة مانشستر يونايتد على التعاقد مع أندري أونانا، حارس مرمى إنتر الإيطالي ولكن التقارير تشير إلى أن متطلبات النادي الإيطالي ستصعب من إتمام الصفقة.

وأفادت الصحيفة أن إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد مع حارس مرمى ومهاجم ولاعب في خط الدفاع، وهو ما دفع يونايتد للبحث عن لاعبين ذوي قيم تسويقية أقل من أونانا.