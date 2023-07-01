صليت..
وصمت..
وأديت الأمانة
بس حاسة روحى خايفة
من لقاك يوم القيامة
احتمال إنى عصيتك
فى سجودى
لما مرة طال شرودى
فى جملة قالها لنا المدرس
«المحبة خوف خيانة»
يومها صحانى الأدان
كنت عايزة ساعتها أنام
وأبقى أصلى لما أصحى الصبح عادى
بس قُمت أجر نفسى من سريرى
قمت خوف!!
كان سجودى يومها خوف
كان دعاى برضه خوف
وكل مرة كنت آجى لك فيها خوف
كنت أحس بشىء كاسرنى
شىء بيكبر جوا منى
ويقاسمنى فى الحياة
لما صار الخوف إله
هاتسامحنى؟
لما ثُرت فى مرة
عالشيخ اللى قال
إنى ناقصة دين وعقل
وإن ليا نص ورث
ونص دية
بس أنا استغفرت يومها
واعتذرت عن جموحى
واقتنعت إنى ببالغ فى طموحى
واعترفت بحجم روحى
وإنى أنثى
وصوتى عورة
ومن يوميها صوتى واطى
بس كان جوايا لسه بقايا ثورة
هتسامحنى؟.
كنت بادخل أوضتى وحدى
أسمع المزيكا
وأرقص أو أغنى
وإن لمحت خيال أبويا
أعمل إنى...
كنت باعمل أى حاجة
وإن سألنى أكدب عليه
كنت أقوله إنى باذاكر
أو بصلى
كنت خايفة من عقابه
نفس خوفى من عقابك
عشت عمرى كله أكدب
لما صار الكدب عادة
وكل مرة كنت أكدب فيها
أحس بشىء كاسرنى
شىء بيكبر جوا منى
ويقاسمنى فى الحياة
هتسامحنى؟
لما كنت باقول لحد إنى باحبه
والحقيقة إنى عشت العمر
ما عرفتش أحب
حتى نفسى
رغم إن الحب كان
فى الأصل فرض
من قبل بعث الأنبيا
ومن قبل خلق الأرض
قلب راضع م البداية
خوف وكدب
مستحيل إنه يحب
هتسامحنى
إنى ما عرفتش أحب؟
قلبى شافك
فى المساجد
عطر وردة
فى الموسيقى
صوت كمنجة
فى الشوارع
بنت رايحة المدرسة
بفيونكة بيضا
مالية كل الدنيا بهجة
رغم عنهم
رغم تأويلهم
ونارية خطبهم
عن عذابك
وانتقامك
والجحيم
رغم خوفى
وارتعاشة روحى منهم
لسه فاضل منى حاجة
حاجة زى حنينى ليك
حاجة كنت بحسها
وأنا باحتمى م الخلق بيك
حاجة ما بتشبهش حاجة
بس حلوة
حاجة بتخلينى
رغم كل ذنوبى دى
عشمانة فيك
قلبى سلمته إليك
لو وزنته بريشة يخسر
يا حبيبى
ارمى قلبى فى الجحيم
أو سامحنى.