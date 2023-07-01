النجمة اللبنانية نور: «بيت الروبى» قصة إنسانية مؤثرة فى سياق كوميدى

حققت الفنانة نور نجاحًا كبيرًا بمشاركتها فى فيلم «بيت الروبى»، الذى ينافس خلال موسم عيد الأضحى، وجسدت خلاله شخصية طبيبة متزوجة من بطل العمل كريم عبدالعزيز.

وفى حوارها مع «الدستور»، أكدت «نور» سعادتها بالتعاون مع كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمى، وسعادتها كذلك بالنجاح الذى حققه العمل، مشيرة إلى أن القصة المتماسكة هى كلمة السر.

وكشفت عن أنها لن تجسد شخصية «شهرزاد» فى مسلسل «ألف ليلة وليلة»، الذى سيعرض رمضان ٢٠٢٤، وتم تأجيله عامًا كاملًا حرصًا على الإتقان. وقالت إنها سعيدة بالمشاركة فى مسلسل «موضوع عائلى»، وتتمنى المشاركة فى الموسم الثالث منه.

■ بداية.. لماذا وافقتِ على المشاركة فى فيلم «بيت الروبى»؟

- وافقت على المشاركة لأسباب كثيرة، أولها أن العمل به تفاصيل تجعل أى فنان يرتاح نفسيًا؛ فالتعاون مع شركة كبيرة بحجم «سينرجى فيلمز» أمر يجعلك مطمئنًا، والاشتراك مع فريق عمل على رأسه كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز وتارا عماد أمر جعلنى فى حالة سعادة شديدة.

كما أن التعاون مع المخرج بيتر ميمى مفيد جدًا، وكذلك مع مؤلفى الفيلم، فقد كتبا قصة متماسكة، أحببتها وتحمست للعمل.

■ ما رأيك فى ردود الأفعال حول العمل عقب عرضه؟

- الحمد لله ردود الأفعال إيجابية للغاية، ومن اللحظات الأولى لعرض الفيلم أتلقى الإشادات، وقد حظى العمل بتفاعل جماهيرى كبير، والسبب أن الناس أحبوا الفيلم.

وأعتقد أن النجاح سيزداد خلال الأيام المقبلة، وأنا سعيدة لأن الجمهور أحب القصة وتفاعل معها.

■ كيف كان التعاون مع النجم كريم عبدالعزيز؟

- كريم عبدالعزيز فنان ممتع، وأى شخص يتعامل معه يشعر فورًا بالراحة، وهو صاحب خبرة كبيرة وممثل محترف، وله كاريزما خاصة ومحبوب من الجميع.

يحاول كريم دائمًا أن يجعل كل من حوله سعداء ليقدموا أفضل ما لديهم، فهو شخص جميل، وكانت الكواليس كوميدية للغاية بسببه، ولنا مواقف مميزة خلال فترة التصوير.

■ لماذا أحب الناس «بيت الروبى»؟

- بسبب فكرة الفيلم.. «بيت الروبى» عمل كوميدى، لكنه لا يقدم الكوميديا الصريحة، بل تأتى الكوميديا فى سياق قصة إنسانية تضم مواقف مؤثرة.

والعمل يناقش قضية تأثير السوشيال ميديا علينا، ويتطرق كذلك لقضايا مهمة أخرى كثيرة.

■ ما تفاصيل شخصيتك فى الفيلم؟

- أجسد شخصية «إيمان الروبى»، زوجة البطل كريم عبدالعزيز، وابنة عمه فى الوقت نفسه، وهى طبيبة نساء وتوليد تواجه مشكلات فى حياتها وتحاول أن تتخطاها فى إطار من الدراما الاجتماعية و«الساسبنس».

سيرى الجمهور شخصية تختلف عن كل ما قدمته من قبل، وأتمنى أن يظهر للناس حجم الجهد المبذول فى العمل.

■ جسدت شخصية طبيبة قبل ذلك.. ما الاختلاف؟

- من المستحيل أن يقدم الممثل نفس الشخصية مرتين، فلكل شخصية طبيعتها الخاصة، ولكل دور محاور تختلف عن الآخر.

أهتم بدراسة الشخصية لتخرج للجمهور بطريقة جديدة وصادقة، وهذا يتطلب بذل مجهود كبير قبل الوقوف أمام الكاميرا.. وسيرى الناس مدى الاختلاف بين دورى فى «بيت الروبى» وبين أعمالى الأخرى.

■ كيف كان التعاون مع المخرج بيتر ميمى؟

- بيتر ميمى مخرج متمكن من أدواته ويعلم كيف تدار الأمور بشكل صحيح، والتعاون معه كان ممتعًا، فهو شخص لطيف ولديه شخصيته الإخراجية التى تجعلك سعيدًا وأنت أمام الكاميرا، وأحببت التعاون معه وأتمنى تكرار التجربة.

■ هل واجهت صعوبات خلال تصوير العمل؟

- لا، فشركة الإنتاج كانت تلبى جميع الاحتياجات، وهذا أمر يجعل الممثل يشعر بحالة راحة تامة خلال العمل ويقدم أفضل ما لديه.

■ قدمت تجارب كوميدية خلال المشاركة فى «الكبير أوى» و«نبيل الجميل».. هل يتكرر الأمر فى «بيت الروبى»؟

- أحاول طوال الوقت عدم التكرار، وهذا هو عملنا؛ أن نظهر بأدوار وأشكال مختلفة، وقد قدمت كوميديا فى الماضى، لكن شخصيتى فى «بيت الروبى» تميل أكثر إلى الجدية.

■ ما رأيك فى المنافسة بالموسم الحالى؟

- الموسم يضم أفلامًا قوية، وأرى أن هذا التنافس يفيد الجمهور الذى يجد أمامه أكثر من اختيار.

ومن الواضح أن هناك طفرة فى صناعة الفن، ولدينا أعمال قوية وقصص مهمة يحبها الجمهور.

■ ما مستجدات التعاون مع الفنان ياسر جلال فى «ألف ليلة وليلة»؟

- هو عمل مختلف وجذاب لأبعد الحدود، والمشاركة فيه أسعدتنى وجعلتنى متحمسة لمعرفة آراء الجمهور.

ياسر جلال فنان مميز والعمل معه مميز أيضًا، وكان من المفترض أن يُعرض المسلسل فى رمضان الماضى ٢٠٢٣، لكن جرى التأجيل حرصًا على الإتقان فى التنفيذ، وسيجرى عرضه فى رمضان المقبل ٢٠٢٤.

■ ما طبيعة شخصيتك فى المسلسل؟

- البعض تخيل أننى سأجسد شخصية «شهرزاد»، وهذا ليس حقيقيًا، فأنا سأجسد شخصية أخرى «بين الخير والشر»، وهو دور مميز ويختلف تمامًا عن شخصية «شهرزاد»، وأنا ممتنة للغاية لتقديمها.

■ كيف كان التعاون مع ماجد الكدوانى فى عمله الأخير؟

- ماجد ممثل جميل والتعاون معه كان مثمرًا فى «موضوع عائلى»، وكان يحاول منذ أول مشهد لى أن يجعلنى أندمج فى العمل لأكون واحدة من العائلة، وكذلك فعل المخرج أحمد الجندى.

كواليس العمل كانت خفيفة على القلب، وكنت قلقة فى البداية ثم أحسست براحة، وكنت أفكر دائمًا فى أن أضيف للعمل، والحمد لله حقق نجاحًا كبيرًا.

■ هل هناك موسم جديد من «موضوع عائلى»؟

- بالفعل هناك موسم ثالث، لكن ليس عندى تفاصيل حتى وقتنا الحالى، وأتمنى أن أكرر التجربة، فهذا عمل جيد وله طبيعته المريحة للممثلين وحتى الجمهور، وقد استمتعت كثيرًا بالعمل فيه.

■ ما أمنياتك للفترة المقبلة؟

- أتمنى أن أوفّق فى اختياراتى المقبلة وأن أكون عند حسن ظن الجمهور على المستوى العام، وعلى المستوى الشخصى عند حسن ظن أسرتى التى تدعمنى طوال الوقت، كما أتمنى أن يجد «بيت الروبى» القبول وأن أكون ضيفة خفيفة أمام الجمهور.