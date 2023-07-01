مخدرات وأجهزة طبية.. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة الدولي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة بالانابة من ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة وعدد من الأجهزة الطبية المستعملة بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا على رحلة خطوط الطيران الألمانية القادمة من فرانكفورت اشتبه أحمد السيد مدين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

بتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم تلاحظ وجود أجسام معدنية داخل حقائب الراكب، قام محمد عبد الباقي احمد مدير الحركة بتكليف علاء خضر وهيثم محمد مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود ٣٢ وحدة من الأجهزة الطبية المستعملة.

قام بالمساعدة فى التفتيش والتحريز مينا عبد المسيح مأمور الجمرك والدكتور مصطفي أبو الوفا من إدارة الأمن الجمركي ومحمد مكاوي و مها ممدوح و مريم عادل و نهلة محمود مأمورى الجمرك تحت اشراف ريمون غطاس مدير الحركة.

وفى المحاولة الثانية واثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من ميونخ اشتبه محمد رمضان مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم تلاحظ وجود ما يشتبه أن يكون عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام محمد عبد الباقي مدير الحركة بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 6 لفافات أحجام متنوعة بهم نحو ٣٣٠ جرام من جوهر الحشيش المخدر وشرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٣٨٠ قرصًا و٣٠ سيجارة ملفوفين بمخدر الحشيش جاهزبن للتعاطي، شارك في الضبط والتفتيش والجرد والتحريز احمد السيد مدين مأمور الجمرك وريمون غطاس مدير الحركة.

قرر الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 168 و169 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.