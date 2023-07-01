إزالة 10 حالات تعدٍ ومخالفات بناء عشوائى بقرى المنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالقري التابعة لها وتمكنت من رصد وإزالة 10 حالات تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

قال اللواء هانى بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تحت إشراف مصطفى الدبيكى، نائب رئيس المدينة، بحضور محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة وفنى التنظيم والمتغيرات تمكنت من رصد وإزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط و10 أسهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس مركز المنيا أن الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين تحت إشراف محمود أبوكريشة، نائب رئيس المدينة تمكنت من رصد و إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة قيراطين و8 أسهم وحالة أملاك دولة بمساحة 430 مترًا بنزلة حسين خلال حملة بقيادة محمد عادل، نائب رئيس المدينة، وأحمد عمر، سكرتير المدينة وبحضور أشرف فرغلى، رئيس القرية وفنى التنظيم والمتغيرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي فى إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لرصد حالات التعدى والإزالة الفورية المخالفة بالمهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وإحالته إلى النيابة العامة.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملاتها بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها لإزالة التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، حيث يتم رصد التعديات من خلال منظومة المتغيرات المكانية أو من خلال فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقري ويتم التعامل معها في المهد وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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