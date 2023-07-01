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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مراكز شباب الإسكندرية تواصل فعالياتها الترفيهية في رابع أيام العيد (صور)

فعاليات مراكز الشباب
فعاليات مراكز الشباب بالإسكندرية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، احتفالات عيد الأضحى بمراكز الشباب من خلال مبادرات الشباب والرياضة "العيد أحلى" و"مواجهة الشائعات" بـ 61 مركز شباب على مستوى المحافظة.

واستقبلت مراكز الشباب الرواد والاعضاء بأنشطة ترفيهيه في رابع أيام عيد الأضحى، حيث تضمن الاحتفال ألعاب صغيرة للأطفال وأنشطة رياضية وترفيهية وتوزيع بالونات وهدايا للاطفال، وفقرات ترويحية وفنية واستعراضية يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية: (تنس طاولة -بلياردو- كرة قدم -ألعاب إلكترونية) إضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية وثقافية وتوزيع الهدايا والجوائز على النشء والشباب.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة إن مراكز عروس البحر، شهدت نجاح كبير  لمبادرة "العيد أحلى" بمراكز الشباب، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب.

و أكدت أن مراكز الشباب لديها ميزة تنافسية قوية في مواجهة ملاهى و متنزهات القطاع الخاص ألا وهى تقديم الخدمات المتنوعة التى تجد فيها كافة الأعمار ما يناسبها من برامج ترفيهية أو رياضية التى استطاعت أن تجمع أفراد الأسرة المصرية، مشيرة إلى إن وزارة الشباب والرياضة تسعى لتحقيق رؤيتها بالريادة والتميز فى الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية.

كما أطلقت مديرية الشباب بالإسكندرية مبادرة لتعليم الأطفال كيفيه مواجهه الشائعات، وتتضمن تلك المبادرة تنظيم أعضاء الفريق حملات للتصدي للشائعات خلال عيد الأضحى وذلك من خلال تقديم مجموعة من الفقرات المتنوعة والمميزة، وتشكيلة برامج وألعاب ترفيهية وثقافية لتوعية الجمهور؛ بهدف تعريف الاطفال وأعضاء مراكز الشباب بمخاطر الشائعات وكيفية التصدي لها  و التفرقة بين الخبر الصحيح و الإشاعة.

وأشادت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بالدور الهام الذي تقوم به وحدة "تصدوا معنا" في العمل على نشر ثقافة الامن القومي والتوعية بمخاطر الشائعات على المجتمع، وتنمية روح الولاء والانتماء للنشء والشباب، والتعريف بأهمية البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي.

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مديرية الشباب والرياضة الإسكندرية مبادرات الشباب العيد احلى أنشطة رياضية وترفيهية

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