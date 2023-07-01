لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

احتضن ملعب زيزو بقرية أبو العباس، التابعة لمركز العياط ببني سويف، مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الاتحاد السنغالى ومنتخب العياط الذي نجح في اقتناص الكأس من الفريق الضيف.

وقال محمد ربيع (ماريو) إنه صاحب فكرة تنظيم المباراة حيث تم استقبال فريق الاتحاد السنغالي بحفاوة كبيرة من أهالي القرية بعد الاتفاق مع محمد تال، كابتن الفريق السنغالي الذي أبدى سعادته بوجوده مع زملائه في مصر:"نحن ندرس بجامعة الأزهر ومعظم اللاعبين موجودين فى أندية الممتاز ب

"، موجهًا الشكر للمصريين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

أدار نهائي كأس السوبر الأفريقي طاقم تحكيم ضم رجب أبو بدر (حكم ساحة)، محمد الحنفى (مساعد أول)، محمد رجب (مساعد ثاني)، وسط حضور جماهيري من قرية أبو العباس والقرى المجاورة بمركز العياط.

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى

السوبر الافريقى