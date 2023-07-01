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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مرتكبى واقعة تعليق اللحوم بـ"عمود المونوريل"

المتهمون عقب ضبطهم
المتهمون عقب ضبطهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول منشور مدعوم بصورة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام جزار بتعليق لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل بالقاهرة.

وبالفحص، تم تحديد محل الواقعة، وتبيّن حدوثها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، وأن وراء ارتكابها «مالك محل جزارة - سيدة» تعمل بذات المحل، 2 جزارين متجولين، جميعهم مقيمون بالقاهرة. 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واستغلالهم فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين، واتخاذهم من محل الواقعة مكانًا لممارسة عملهم، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الجزارة.

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