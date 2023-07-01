ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى يعلن تعاقده مع أليكس ماتوس موهبة نورويتش سيتى

أليكس ماتوس
أليكس ماتوس

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع أليكس ماتوس، لاعب نورويتش سيتي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأصدر النادي الإنجليزي، بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله تعاقده رسميًا مع الشاب الإنجليزي أليكس ماتوس من صفوف نورويتش سيتي.

وأكد أن أليكس ماتوس أكمل عقود انتقاله إلى قلعة "ستامفورد بريدج"، كرابع صفقات النادي الإنجليزي في الصيف الحالي، على أن يرتدي القميص رقم "8" في الموسم الجديد 2023-2024.

أليكس ماتوس

ويُجيد الشاب أليكس ماتوس، صاحب الـ18 عامًا، اللعب في مركزي خط الوسط والهجوم، كما يُشارك مع المنتخبات السنية لمنتخب إنجلترا.

وكان أليكس ماتوس قد انضم لقطاع الناشئين بنورويتش سيتي قادمًا من أكاديمية لوتون في بلاده، قبل أن يتدرج وينتقل لصفوف الرديف بنادي تشيلسي.

يذكر أن فريق تشيلسي قد نجح في التعاقد مع كل من الفرنسي كريستوفر نكونكو، قادمًا من لايبزج الألماني مقابل 60 مليون يورو، والسنغالي نيكولاس جاكسون قادمًا من فياريال الإسباني، والشاب البرتغالي دييجو موريرا قادمًا من بنفيكا.

تشيلسى الميركاتو الصيفي أليكس ماتوس ماتوس نورويتش سيتي

الأكثر قراءة

تشميع "أبوعلى".. كشف تفاصيل جديدة حول واقعة "جزار المونوريل" (خاص)

نقابة المعلمين تكشف حقيقة وفاة مدير مدرسة بالمنيا أثناء عمله فى المعمار

موعد انكسار الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

خالف 4 قوانين.. محافظة القاهرة: تحرير 5 محاضر ضد "جزار المونوريل"

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول مرتبات الموظفين اعتبارًا من أول يوليو

‏بعد نشر الصور عبر "فيسبوك".. جزار المونوريل فى قبضة أمن القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب