تشيلسى يعلن تعاقده مع أليكس ماتوس موهبة نورويتش سيتى

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع أليكس ماتوس، لاعب نورويتش سيتي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأصدر النادي الإنجليزي، بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله تعاقده رسميًا مع الشاب الإنجليزي أليكس ماتوس من صفوف نورويتش سيتي.

وأكد أن أليكس ماتوس أكمل عقود انتقاله إلى قلعة "ستامفورد بريدج"، كرابع صفقات النادي الإنجليزي في الصيف الحالي، على أن يرتدي القميص رقم "8" في الموسم الجديد 2023-2024.

أليكس ماتوس

ويُجيد الشاب أليكس ماتوس، صاحب الـ18 عامًا، اللعب في مركزي خط الوسط والهجوم، كما يُشارك مع المنتخبات السنية لمنتخب إنجلترا.

وكان أليكس ماتوس قد انضم لقطاع الناشئين بنورويتش سيتي قادمًا من أكاديمية لوتون في بلاده، قبل أن يتدرج وينتقل لصفوف الرديف بنادي تشيلسي.

يذكر أن فريق تشيلسي قد نجح في التعاقد مع كل من الفرنسي كريستوفر نكونكو، قادمًا من لايبزج الألماني مقابل 60 مليون يورو، والسنغالي نيكولاس جاكسون قادمًا من فياريال الإسباني، والشاب البرتغالي دييجو موريرا قادمًا من بنفيكا.