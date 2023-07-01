ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمة بسرقة السيدات داخل المحلات بالقاهرة

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة، حبس سيدة بتهمة تخصصها في سرقة متعلقات السيدات بمنطقة شبرا، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بإرسال الصحيفة الجنائية للمتهمة.

 

واعترفت المتهمة بسرقة هاتف محمول من داخل أحد محال الملابس "بأسلوب المغافلة".

 

وأضافت المتهمة، أنها تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات السيدات حال تواجدهن داخل المتاجر، وأقرت بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 

البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، وبحوزتها هاتف محمول "مجهول المصدر" حال قيامها بمحاولة بيعه لأحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بسرقته.

 

وأقرت بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

الأكثر قراءة

نقابة المعلمين تكشف حقيقة وفاة مدير مدرسة بالمنيا أثناء عمله فى المعمار

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول مرتبات الموظفين اعتبارًا من أول يوليو

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023

أطعمة تساعد على تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية خلال فصل الصيف

رسميًا.. العراق يطالب حكومة السويد بتسليمه "حارق القرآن"

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع شباب بلوزداد للتعاقد مع "وامبا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب