حبس المتهمة بسرقة السيدات داخل المحلات بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس سيدة بتهمة تخصصها في سرقة متعلقات السيدات بمنطقة شبرا، 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بإرسال الصحيفة الجنائية للمتهمة.

واعترفت المتهمة بسرقة هاتف محمول من داخل أحد محال الملابس "بأسلوب المغافلة".

وأضافت المتهمة، أنها تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات السيدات حال تواجدهن داخل المتاجر، وأقرت بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

البداية عندما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، وبحوزتها هاتف محمول "مجهول المصدر" حال قيامها بمحاولة بيعه لأحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بسرقته.

وأقرت بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.