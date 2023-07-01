احتفالات وخصومات.. فعالية الداخلية بمناسبة 30 يونيو تسعد الملايين (فيديو)

أجواء احتفالية رائعة عاشها المواطنين، خلال الفعالية التي أطلقتها وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والتي تضمنت خصومات كبيرة بالعديد من المحال التجارية الشهيرة، سواء على الملابس أو المطاعم أو الحلويات.

وأعرب المواطنون، عن سعادتهم بالمبادرة التي مكنتهم من الحصول على خصومات كبيرة من مختلف المحال، بالمولات الشهيرة وغيرها عبر فروع السلاسل التجارية، حيث وجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية، على تلك المبادرة التي كان لها تأثير إيجابي عليهم، خصوصًا أنها جاءت خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن انضمام عدد جديد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى، وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لفعالية يوم 30 يونيو 2023، التى تطلقها الوزارة ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة “كلنا واحد”، لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة، احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة فى الفعالية حتى الآن 62 مولًا تجاريًا، «44 سلسلة محل حلويات بإجمالى 349 فرعًا - 111سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالى 824 فرعًا – 55 كيانًا صناعيًا» بإجمالي 632 فرعًا، وذلك بإجمالي 1805 فرع.

وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وتواصل الوزارة فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد»، والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافيًا بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى 1368 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت “www.moi.gov.eg”.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة، وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.