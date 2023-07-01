برشلونة يستهدف ضم أوريول روميو من جيرونا لخلافة بوسكيتس

يواصل نادي برشلونة الإسباني بحثه عن صفقة مميزة لتدعيم خط وسط الميدان، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ويريد نادي برشلونة التعاقد مع لاعب وسط مميز، لتعويض رحيل النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي غادر صفوف الفريق بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم 2022-2023.

تشافي يحدد خليفة بوسكيتس في برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أبدى رغبته في التعاقد مع الإسباني أوريول روميو، لاعب وسط جيرونا، في الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تشافي يرى أن أوريول روميو سيكون البديل المناسب والأمثل لتعويض رحيل بوسكيتس؛ نظرًا لقدراته داخل أرض الملعب كما أنه لن يُكلّف خزينة النادي بشكل كبير.

ويريد تشافي حسم صفقة بديل بوسكيتس في أقرب وقت ممكن، من أجل خوض فترة الإعداد مع برشلونة يوم 10 يوليو الجاري، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة خرج من سباق التنافس على ضم المغربي سفيان أمرابط، لاعب فيورنتينا الإيطالي، بينما فشلت صفقة ضم كل من مارتن زوبيميندي أو جوشوا كيميتش؛ بسبب ارتفاع سعرهما.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى ارتباط اسم مارسيلو بروزوفيتش بالانتقال إلى الدوري السعودي، رغم رغبة اللاعب في الانضمام إلى صفوف برشلونة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة بدأ يراقب أوريول روميو عن كثب، في ظل تعلمه في أكاديمية لا ماسيا، وبالتالي يعرف طريقة لعب وأسلوب برشلونة.

ونوّهت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي برشلونة يستعدون لفتح باب المفاوضات مع جيرونا خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم مصير أوريول روميو.

يذكر أن فريق برشلونة قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023 بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 78 نقطة.