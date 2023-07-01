‪إصابة شخص باختناق فى حريق شقة بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بشقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من 3 طوابق، بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، نتج عن الحريق إصابة شخص، يبلغ من العمر 38 سنة، بحالة اختناق، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له، وحالته مستقرة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، يفيد بنشوب حريق بشقة بأحد المنازل بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشأة جنوب المحافظة، ووجود مصاب تم نقله لمستشفى المنشأة المركزي.

وبالفحص، تبيّن من خلال المعاينة نشوب حريق بشقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من 3 طوابق بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشأة، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، ونتج عن الحريق إصابة (إ. أ. م)، 38 سنة، بحالة اختناق أثناء مشاركته في إخماد الحريق، وتم نقله للمستشفى المركزى بالمنشأة لتلقي العلاج اللازم.

تمت عملية الإخماد للنيران وتمت محاصرتها والحد من انتشارها ووصولها لباقى طوابق المنزل، وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية.. تم إخطار الجهات المعنية التي قامت بإجراء شئونها في الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق التي تولت التحقيق في الواقعة.