في عيده.. ملحمة الأنبا موسى التي ترج دير البراموس

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، السبت، بذكرى استشهاد الأنبا موسى الملقب والمعروف بالأسود نظير بشرته السمراء الداكنة.

وللأنبا موسى شعبية تعتبر هى الأشهر بين رهبان جيله إذ أنه مثال للتحول من أقصى حياة الخطية والإثم إلى البر والقداسة.

وللأنبا موسى ملحمة يتكاتف الاقباط الذيني يزورون دير السيدة العذراء مريم للرهبان الاقباط الارثوذكس والمعروف بدير البرموس أو دير سيدة البرموس في وادي النطرون حيث جسد الأنبا موسى في تلاوتها إذ ترج الملحمة الكنيسة الاثرية في الدير بسبب قوتها وقوة الأقباط في تلاوتها وقوة ألفاظها التي تحث المصلين على التحول بقوة إلى حياة البر والقداسة على غرار الأنبا موسى الأسود.

تقول الملحمة:

1- في كنيسة الأبكار في مجمع الأطهار

قائم بكل وقار بي جوري آفا موسى

2- كان أصله عابد أوثان قاطع طريق لزمان

وسأل عن الديان بي جوري آفا موسى

3- كان موسى من البربر حياته مليئة بالشر

وطلب إنه يتبرر بي جوري آفا موسى

4- سارق قاتل زاني حب العالم الفاني

غسله الدم القاني بي جوري آفا موسى

5- سمع موسى العطشان عن الآباء الرهبان

بشيهيت كانوا سكان بي جوري آفا موسى

6- سأل هل فيه إله له العظمة والجاه

قلبي مشتاق لسماه بي جوري آفا موسى

7- أجابه آفا إيسيذورس إلهنا قوي قدوس

تنحني له الرؤوس بي جوري آفا موسي

8- إلهنا رؤوف حنان أخذ شكل إنسان

من محبته رضي الهوان بي جوري آفا موسي

9- إلهنا رؤوف حنّان يقبل كل التائبين

من محبته رضى الهوان بي جوري آفا موسى

10- سلم نفسه إليه وأترك ماضيك عليه

بالنعمة تتوب في إيديه بي جوري آفا موسى

11- وقف موسى وقال إقبلني كإبن ضال

توبني أتوب في الحال بي جوري آفا موسى

12- بدموع وإبتهالات بتنهد وبزفرات

وندم على كل ما فات بي جوري آفا موسى

13- أتقدم للمسيح بفؤاد محزون وجريح

وأراد أن يستريح بي جوري آفا موسى

14- قدم توبة ورٍعة علنا وبلا رجعة

تفاصيلها متسعة بي جوري آفا موسى

15- وإذا بملاك موجود يمسح خطاياه السود

بيض لوحة المشهود بي جوري آفا موسى

16- أنبا مكاريوس رآه ربه سامحه ونجاه

وإنكتبت له الحياة بي جورى افا موسي

17- نال أول الأسرار بالماء والروح والنار

وأزال كل الأوزار بي جورى افا موسي

18- دي التوبة أثرها عجيب تشعل في القلب لهيب

والشارد يبقى قريب بي جورى افا موسي

19- القاتل أصبح بار والخاطىء إناء مختار

والسارق من الأخيار بي جورى افا موسي

20- والتوبة لها مفعول تجعل الزاني بتول

والمُتَمَرِّد مقبول بي جورى افا موسي

21- عبد الشهوات والعار النعمة عطت له الفخار

وأصبح أقوى الأحرار بي جورى افا موسي

22- والروح قاد الجبار م الظلمة للأنوار

ووهب لحبيبه ثمار بي جورى افا موسي

23- إشتاق لحياة الدير وعزم يسلك في الخير

فرسم له خط السير بي جورى افا موسي

25- في نسكه فاق الأقران كان يخدم الرهبان

بتواضع السهران بي جورى افا موسي

25- يتعب نفسه بإصرار يمشي آلاف الأمتار

يملأ لهم الجرار بي جورى افا موسي

26- سار يقطع الطريق في ثبات مع تدقيق

وتقدم فيما يليق بي جورى افا موسي

27- في فضائل، في صلوات في صوم في نسكيات

يتخشُّع وميطانيات بي جورى افا موسي

28- عابد زاهد وأمين وإيمانه أساسه متين

يرعب الشياطين بي جورى افا موسي

29- حب الإخوة وحبوه للكهنوت إنتخبوه

رفعوا الرغبة وطلبوه بي جورى افا موسي

30- لكن حين إمتحنوه ثاروا الكهنة وطردوه

وخضع لما أرادوه بي جورى افا موسي

31- قال إستحقاقي يكون نبذوك يا أسود اللون

يا رمادي الجلد تهون بي جورى افا موسي

32- سمع البطريرك أقواله وعرف تقوى أحواله

وإتضاع روحه وكماله بي جورى افا موسي

33- رسمه بأمر القدوس وصوت قال أكسيوس

سمعته كل النفوس بي جورى افا موسي

34- طوباك يا موسى طوباك قد نلت رضا مولاك

رب الكرمة أواك بي جوري أفا موسى

35- وفي مرة جم طلبوك لراهب إستذنبوه

في المجمع هايحاكموه بي جوري أفا موسى

36- جالهم موسى القديس على ظهره الرمل في كيس

ودخل مهموم وتعيس بي جوري أفا موسى

37- سألوه إيه جاب ويّاه؟ وإيه الحمل إللي معاه؟!

قال إنه شايل خطاياه بي جوري أفا موسى

38- كان درس مفيد مشهور قبله الرهبان بسرور

سامحوا الخاطئ المكسور بي جوري أفا موسى

39- يا ريت نحيا حياتك يا ريتنا في صفاتك

إذكرنا في صلاتك بي جوري أفا موسى

40- قدام العرش العالي وأمام الرب الوالي

أذكرنا أبانا الغالي بي جوري أفا موسى

41- أنبا (...) الجليل يعطي له عمر طويل

ليكرز بالإنجيل بي جوري آفا موسى

42- وأنبا (...) أسقفنا إحفظه يا رب وإحفظنا

وبصلاته إحرسنا بي جوري آفا موسى

43- والأساقفة والإكليروس إحميهم يا قدوس

حوطهم بعساكر ني أنجيلوس بي جوري آفا موسى

44- والشمامسة والرهبان والخدام في كل مكان

يارب إملأهم إيمان بي جوري آفا موسى

45- أنبا موسى طوباك قد نلت رضا مولاك

رب الكرمة صانك وحماك بي جوري آفا موسى