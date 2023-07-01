تفاصيل إدراج 55 دورية علمية مصرية فى تصنيف كلاريفيت 2022

كشفت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية، تفاصيل إدراج 55 دورية علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت 2022.

وقالت "الشاطر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، إن هذا التصنيف نظام بريطاني دولي لفهرسة الأعمال البحثية في المجالات العلمية، إذ يدرج المقالات العلمية ومراجعة الكتب أو الأبحاث أو الأدبيات، مشيرة إلى أن تصنيف كلاريفيت من أصعب نظم الفهرسة على مستوى العالم كونه لا يدرج إلا الأعمال ذات الجودة العالية اليت تضم استشهادات او معامل تأثير عالي على مستوى العالم.

وأضافت أن الوزراة تضع نصب أعينها نظم الفهرسة العالمية المختلفة، مثل كلاريفيت وانلاتكس وغيرهم باعتبارهم مرجعية لرفع جودة الأعمال العلمية الصادرة عن باحثين مصريين أو مجالات مصرية.

وأشارت إلى أن المجلات التي جرى إدراجها في تصنيف كلاريفيت تغطي قطاعات علوم مختلفة، إذ أنه هناك 5 قطاعات علوم أساسيين مثل العلوم الهندسية والطبية والطبيعية والإنسانية فضلًا عن العلوم الأساسية.

ونوهت بأن العلوم الهندسية والطبية والأساسية كان لهم نصيب الأسد من الدوريات التي أدركت في تصنيف كلاريفيت، يأتي ذلك فضلًا عن عدد من العلوم الطبيعية التي جرى إدراجها بالتصنيف عام 2022، مشيرة: إلى أن المجلات في العلوم الإنسانية من أصعب نظم الفهرسة على مستوى العالم، ولكن لدينا 3 مجلات في العلوم الإنسانية تابعة للجامعات المصرية تم إدراجها في التصنيف ذاته.