غرق طفلة وشقيقها أثناء لهوهما فى مياه النيل بالصف

شهدت مدينة الصف بمحافظة الجيزة، حادثًا مأسويًا بعد العثور على جثتيّ صغيرة وشقيقها ابتلعتهما مياه النيل أثناء لهوهما بالقرب منه احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد العشري، رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخصين في مياه النيل بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثتين وتبيّن أنهما لـ"سما محمد عبد المعطي" 13 سنة، شقيقها "عبدالله" 4 سنوات، مقيمين بقرية الودي بدائرة المركز، جرى نقلهما إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.