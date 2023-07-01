ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق طفلة وشقيقها أثناء لهوهما فى مياه النيل بالصف

الطفلة الغارقة
الطفلة الغارقة

شهدت مدينة الصف بمحافظة الجيزة، حادثًا مأسويًا  بعد العثور على جثتيّ صغيرة وشقيقها ابتلعتهما مياه النيل أثناء لهوهما بالقرب منه احتفالًا بعيد الأضحى المبارك. 

كانت البداية بتلقي المقدم محمد العشري، رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخصين في مياه النيل بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثتين وتبيّن أنهما لـ"سما محمد عبد المعطي" 13 سنة، شقيقها "عبدالله" 4 سنوات، مقيمين بقرية الودي بدائرة المركز، جرى نقلهما إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

نقابة المعلمين تكشف حقيقة وفاة مدير مدرسة بالمنيا أثناء عمله فى المعمار

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول مرتبات الموظفين اعتبارًا من أول يوليو

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023

رسميًا.. العراق يطالب حكومة السويد بتسليمه "حارق القرآن"

أطعمة تساعد على تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية خلال فصل الصيف

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع شباب بلوزداد للتعاقد مع "وامبا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب