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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

35 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على المخابز البلدية بمطاى بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، حملة رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية بالأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، وأسفرت عن ضبط وتحرير 35 مخالفة متنوعة لعدد من المخابز المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز برئاسة عبدالحكيم محمد، مدير تموين مطاي ومباحث التموين وإدارتيّ الصحة والطب البيطري نظمت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار. 

وأوضح رئيس المركز، أن حملة اليوم تمت بحضور فضل الجبالي، نائب رئيس المركز وعبدالمنعم البرعي، مدير التفتيش والرقابة بالوحدة المحلية استهدفت ضبط مخالفات المخابز بمطاي، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٣٥ محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: ١٣ محضر عدم نظافة أدوات العجن- ٦ محاضر نقص وزن- ٤ محاضر عدم صرف بون- ٤ محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- ٥ محاضر شهادة صحية- ٢ محضر سجل تفتيش، ١ محضر عدم مطابقة للمواصفات بإجمالي ٣٥ محضرا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها. 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية وتحقيق شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي تكثف من هذه الحملات يوميًا بأحياء المدينة والقرى التابعة لها لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية، حرصًا على صحة المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها.

حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز البلدية بمطاي بالمنيا
المنيا تحرير 35 محضر تمويني حملة رقابية علي المخابز البلدية مركز مطاي بالمنيا عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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