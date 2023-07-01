ضبط 1.2 طن مخدرات و55 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية، بمختلف محافظات الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومهربي ومروجي المخدرات، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 207 قضايا مواد مخدرة، بإجمالي 219 متهمًا ضُبط خلالها: كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 طن و85,770 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 50,285 كيلو جرامًا، كمية من مخدر البانجو وزنت 25,600 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 13,525 كيلو جرامًا، كمية من مخدرالهيدرو وزنت 9,525 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الشابو وزنت 2,410 كيلو جرام، كمية من مخدرالإستروكس وزنت 800 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 425 جرامًا، كمية من مخدر البودر وزنت 30 جرامًا، 749 قرصًا مخدرًا.

ونجحت الحملات في ضبط 55 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهمًا، وذلك على النحو التالي: 7 بنادق آلية،

9 بنادق خرطوش، 3 طبنجات، 36 فردا محليا، 121 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة، وضبط 168 قطعة سلاح أبيض، وضبط 17 متهمًا هاربًا من المراقبة.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 58730 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: 197 حكم جناية، 17791 حكم حبس جزئى، 3369 حكم حبس مستأنف، 29358 حكم غرامة، 8015 مخالفة.