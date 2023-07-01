الفائز بجائزة روبرت لينكارول العالمية في الحفريات الفقارية: الجائزة لمصر كلها

كشف الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة تفاصيل حصوله على جائزة روبرت لينكارول العالمية في مجال الحفريات الفقارية، قائلًا: "هذه الجائزة لمصر كلها وليست لي، لأن ما حدث صُنع في مصر، فالجوائز القيمة يحصل عليها علماء من الخارج".

وأضاف سلام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الفريق الذي قام بالمهمة مصري خالص، والرحلة بدأت منذ 2010 بعد حصوله على الدكتوراه.

وتابع: "خلقنا فقاعة علمية نتنفس فيها نسيم العلم، والسبب الرئيسي في نجاح المنظومة هو اختيار الطلاب بشيء من العناية".

كما أشار إلى أن جامعة المنصورة بذلت جهدًا كبيرًا في إنشاء أول مركز للحفريات الفقارية في تاريخ مصر، وذلك بصبغة عالمية، بعد أن كان هذا العلم مقتصرًا في البداية على الأجانب مضيفًا: "هيئة التمويل في البحث العلمي منحتنا أكثر من جائزة لتطوير المركز، وهو ما يحدث الآن بشكل عام".

وأكد أن الجائزة التي حصل عليها من أكثر الجوائز المرموقة التي لا يحصل عليها أي شخص إلا إذا كان له إسهامات واضحة وغيّر في محيطه العلمي، كما أنها تعتبر بمثابة جائزة نوبل في تخصصنا.