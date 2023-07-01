ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص مطلوب على ذمة 3 قضايا متنوعة ببدر

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا "مخدرات – سرقة – سلاح نارى") حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر مستقلاً سيارة "مُبلغ بسرقتها"، وبحوزته (بندقية آلية - طبنجة - ٢ خزينة – كمية من الطلقة النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض "مطواة" -مبلغ مالى -  ٤ هواتف محمولة).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والسلاح الأبيض بقصد فرض السيطرة والدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من نشاطه تجارته غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأكثر قراءة

أول تعليق من محافظة القاهرة على "تعليق لحمة في عمود مونوريل"

أشعل صراع الهبوط.. "الداخلية" الفائز الأكبر فى الأسبوع الـ32 للدورى الممتاز

على مساحة 40 ألف فدان.. الوادى الجديد تحتوي على أكبر مزرعة تمور في العالم

"مصر للطيران": 15 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

الاتحاد الأوروبى يدين واقعة حرق المصحف فى السويد

نص تحذيرات كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة فيوتشر فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدوري السعودي على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطن

د. منى حلمى

معجزة انقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب