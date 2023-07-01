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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 مصابين بتصادم ميكروباص وأجرة في الفيوم

جريدة الدستور

أصيب 4 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وسيارة أجرة "صندوق" بالطريق السياحى لبحيرة قارون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة أجرة "صندوق" بالطريق السياحى لبحيرة قارون امام عزبة الصعايدة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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