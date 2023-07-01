رسميًا.. إنتر يعلن تعاقده مع ماركوس تورام في صفقة انتقال حر

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في صفقة انتقال حر، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال النادي الإيطالي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "المهاجم المولود في 1997 ، ينضم إلى «نيرازوري» بعد أربعة مواسم مع بوروسيا مونشنجلادباخ".

وتحدث الموقع الرسمي لإنتر، عن اللاعب الفرنسي، قائلًا: " ماركوس تورام سريع. لقد كان دائمًا سريعًا في الوصول إلى أهدافه وتجاوز أي عقبة في طريقه. لإثبات أنه يستحق أكثر بكثير من مجرد الاسم الموجود على ظهر قميصه ، على الرغم من أنه لم ينس أبدًا تعاليم ومثال والده ليليان ، الذي كان يفضل في البداية أن يمارس رياضة الجودو أو المبارزة".

ولم يكشف إنتر في بيانه، عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد، إلا أن تقارير إعلامية، قد أوضحت أن تورام وقع عقدًا مع النادي الإيطالي، يمتد حتي يونيو عام 2028، مقابل راتب سنوى قدره 6.5 مليون يورو.

وكان ماركوس تورام، البالغ من العمر 25 عامًا، قد انضم لصفوف بوروسيا مونشنجلادباخ، صيف عام 2019، قادمًا من نادي جانجون الفرنسي، مقابل 9 ملايين يورو.

وشارك تورام، مع مونشنجلادباخ، في 32 مباراة، في الموسم الماضي (في كافة المسابقات)، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع 7 تمريرات حاسمة.

وشارك تورام مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وساهم في تأهل للمباراة النهائية للبطولة أمام منتخب الأرجنتين.