بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

طالبت بريطانيا وأستراليا وكندا، اليوم السبت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا في بيان مشترك، إن التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، وفقا لما نشرته وكالة رويترز للأنباء.

ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث، حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد صادقت يوم الإثنين الماضي، على بناء 5.623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

الخارجية الفلسطينية: تفاخر وزير إسرائيلى بدعم إرهاب المستوطنين تحد سافر للمجتمع الدولى

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريحات ومواقف وزير المالية الإسرائيلى العنصرى بتسلئيل سموتريتش، الداعمة لغلاة المستوطنين، التى طالب فيها بحمايتهم ومنع اعتقالهم إداريا، فى تحد صارخ للمطالبات الدولية والأمريكية بوقف إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين.

واعتبرت الوزارة، فى بيان صحفي، أن تصريحات سموتريتش غطاء إسرائيلى رسمى وحماية لإرهاب المستوطنين، وتشجيع لهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطينى وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدراته.

وأكدت الوزارة، أن اعتقال 4 من الإرهابيين إداريا ذر الرماد فى العيون، خاصة أن جرائمهم مكشوفة وواضحة ويجب محاكمتهم عليها، ولم يرتكبوا جرائم مشكوكا فيها أو غير معروفة.

وطالبت الوزارة، الدول بمقاطعة وزراء الحكومة الإسرائيلية الداعمين لإرهاب المستوطنين، باعتباره تحريض على العنف والقتل وإشعال الحرائق، مطالبة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقهم خاصة أنهم يتفاخرون علنا بدعمهم للاستيطان وإرهاب المستوطنين.

كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك مليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة وتجفيف مصادر تمويلها.